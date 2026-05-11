11 мая, 23:02

Происшествия

Во Франции задержали мигранта из Туниса по подозрению в подготовке теракта в Лувре

Полиция во Франции задержала нелегального мигранта из Туниса по подозрению в подготовке теракта в Лувре, сообщает Le Monde со ссылкой на заявление Национальной антитеррористической прокуратуры (PNAT).

По информации следователей, 27-летний мужчина "планировал насильственные действия, вдохновленные радикальным исламизмом". Он упоминал о намерении напасть на Лувр, а также на еврейскую общину XVI округа Парижа. Помимо этого, тунисец хотел отправиться в Мозамбик или Сирию, поскольку собирался стать частью организации "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России).

Злоумышленника задержали 7 мая. Вечером 11 мая, по истечении срока задержания, прокуратура ходатайствовала о возбуждении уголовного дела по подозрению в участии в террористическом преступном сообществе с целью совершения преступлений, а также о помещении задержанного под стражу. Расследование, в частности, поручено Главному управлению внутренней безопасности.

Ранее в Гамбурге задержали 17-летнего сирийца, подозреваемого в планировании теракта в центре города. По информации СМИ, подросток планировал совершить нападение в торговом центре, баре или полицейском участке. Правоохранители добавили, что он хотел убить "неверных" с помощью взрыва, "коктейлей Молотова" или ножа.

