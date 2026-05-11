11 мая, 17:41

В Белом доме заявили, что в переговорах с Ираном "можно не торопиться"

Фото: 123RF.com/gary718 1

США не видят необходимости в спешке в переговорах об окончании конфликта с Ираном, заявил руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет в эфире CNBC.

По его словам, "можно и не торопиться". Он также указал на то, что Тегеран якобы не выигрывает от затягивания переговорного процесса, поскольку экономика Ирана находится "не в самом лучшем состоянии".

В конце февраля США и Израиль нанесли удар по Ирану, в результате чего обострился конфликт на Ближнем Востоке. Тегеран в ответ ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Президент США Дональд Трамп допускал возможность заключения сделки с Ираном до 14–15 мая. В противном случае, по его словам, Вашингтону "придется снова начать их бомбить без пощады".

Кроме того, он заявлял о том, что Тегеран якобы согласился прекратить обогащение урана для достижения сделки с Вашингтоном. Речь идет об уране, который оказался погребен под толщей грунта и бетона в результате серии ударов американской авиации по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики в 2025 году.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
