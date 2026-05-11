11 мая, 15:47

Дом по программе реновации возвели на Судостроительной улице в Москве

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Многоквартирный жилой дом по программе реновации возвели на Судостроительной улице на юге Москвы. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Здание общей площадью порядка 25 тысяч квадратных метров расположено по адресу Судостроительная улица, дом 5. Новостройка включает в себя 2 корпуса, в которых находится 240 квартир общей площадью свыше 14 тысяч "квадратов".

По словам Овчинского, в доме также есть подземный паркинг. На первых этажах находятся лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок. Во дворе сделали детские и спортивные площадки, а также зоны для спокойного отдыха.

Новостройка находится рядом со станцией метро "Коломенская". Жильцы смогут пешком дойти до музея-заповедника Коломенское и до ближайшей школы. Также недалеко расположены остановки общественного транспорта.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что специалисты контролировали возведение дома на всех этапах строительства. Всего они провели 15 выездных проверок.

Все квартиры имеют улучшенную отделку и подключены ко всем коммуникациям. Интерьер выполнен в светлых оттенках. Также там много розеток, есть светильники и сантехника. Кроме того, комнаты оборудованы датчиками дыма.

Еще один жилой дом по реновации возведут на Авиамоторной улице. Шестисекционное здание будет включать 393 квартиры, 9 из которых адаптированы для людей с ограниченными возможностями.

Специалисты также приведут в порядок территорию у дома. В частности, там оборудуют детские и спортивные площадки прорезиненным покрытием, обустроят зоны отдыха с дорожками, лавками и озеленением.

городреновациястроительство

