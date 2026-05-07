Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 09:14

Город

На Авиамоторной улице построят дом по реновации на 393 квартиры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На Авиамоторной улице согласован проект строительства жилого дома по программе реновации. Новостройка появится на месте двух расселенных пятиэтажек – домов 21 и 23. Об этом сообщил председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

"Проектом предусмотрено возведение шестисекционного монолитного здания. В нем запроектировано 393 квартиры, девять из которых будут приспособлены для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья", – говорится в сообщении.

Все жилье сдадут с чистовой отделкой из современных и безопасных материалов. На первых этажах разместятся общественные помещения площадью около 1,4 тысячи квадратных метров, а на время заселения там откроется центр информирования для новоселов.

Территорию вокруг дома приведут в порядок: оборудуют детские и спортивные площадки с каучуковым покрытием, обустроят зоны отдыха с дорожками, лавками и озеленением. Рядом с новостройкой – остановки наземного транспорта "Юрьевский переулок" и станция метро "Авиамоторная", так что сложившаяся инфраструктура района будет новоселам доступна сразу.

Ранее стало известно, что за время реализации программы капремонта в столице отремонтировали 154 дома на местах исторических городских валов. Одно из обновленных зданий – девятиэтажный дом 1967 года постройки по адресу улица Сущевский Вал, дом 23. Со стороны двора его украшают ризалиты и карнизы.

