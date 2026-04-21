В Москве отремонтировали более 150 домов на местах исторических городских валов

154 дома на местах исторических городских валов отремонтировали в Москве за время реализации программы капремонта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Одно из обновленных зданий – девятиэтажный дом 1967 года постройки по адресу улица Сущевский Вал, дом 23. Со стороны двора его украшают ризалиты и карнизы. Напротив находится памятник Сергею Кирову.

В 2024 году специалисты отремонтировали фасад дома, предварительно разработав индивидуальный проект. В работах они применяли новейшие технологии и материалы.

Для начала фасад здания промыли, после чего обработали антисептическим раствором и устранили повреждения. Затем была проведена гидрофобизация для защиты от воды. Помимо этого, на открытых балконах появились новые экраны, обновлены цоколь и входные группы.

Также отремонтирован семиэтажный дом 16а на Лефортовском Валу. Он построен в 1957 году. Нижние этажи здания украшает руст. Третий этаж выделяют карнизы. Также карниз с фризом и кронштейнами находится наверху.

В 2024-м прошли работы по обновлению его фасада и некоторых инженерных систем. При этом первоначальный облик дома сохранен. Сначала специалисты промыли здание, затем восстановили швы, участки кирпичной кладки и плитки. После этого была отремонтирована штукатурка и проведена обработка водоотталкивающим слоем.

На балконах появились новые плиты, экраны и напольное покрытие. В подъездах установлены современные стеклопакеты, обновлены входные группы. Также модернизированы водосточные трубы и отливы, магистрали отопления, системы водоснабжения, проложена новая электросеть.

В 2025 году обновлено здание по адресу улица Трехгорный Вал, дом 8. Оно было построено еще в 1890-м. Дом г-образной формы украшен карнизами и лучковыми перемычками.

Перед ремонтом специалисты разработали проект, который помог сохранить исторический облик здания. Фасад также обработали, восстановили все декоративные элементы. После этого дом покрасили в оттенок "красная окись" и классический белый.

Отремонтированы входные группы. Появились новые водосточные трубы. На скатной крыше заменены обрешетка и кровля. Деревянные части обработаны составом от возгораний. Утеплен чердак.

Ранее в Москве стартовали работы по обновлению фасадов многоквартирных домов. В этом году планируется отремонтировать более 600 зданий в Центральном, Южном и Западном административных округах. После ремонта они прослужат еще не менее 30 лет.