Лебеди начали возвращаться на столичные водоемы после зимовки, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Зиму птицы провели в теплых вольерах и специальных домиках с ваннами и обогревателями. В их рацион входили злаки, свежие овощи, зелень и витаминные добавки. За здоровьем пернатых следили ветеринары, которые проводили также регулярные осмотры.

Лебединое семейство уже можно заметить в ландшафтном парке "Митино". Птицы плавают на Пенягинском пруду. Две из них, Константин и Елена, названы в честь находящегося на территории храма Святых Равноапостольных Константина и Елены. В рацион пернатых входят клевер, люцерна, одуванчики, подорожник, пшеница, овес, ячмень и кукуруза.

Еще одна пара лебедей, обитающих в Парке Горького, переедет из зимнего домика на Голицынский пруд в начале мая. Птиц назвали Одеттой и Зигфридом в честь главных героев балета "Лебединое озеро". Пернатые поселились в парке летом 2023 года.

Тем временем в музей-заповедник "Царицыно" в следующем месяце вернутся два белых лебедя и лебеди-шипуны. Их можно будет увидеть на Верхнем Царицынском пруду. Зимние холода птицы пережили на экоферме под присмотром специалистов. Вместе с ними в парке будут обитать серые гуси, хохлатые утки и утки-пингвинки.

Кроме того, в начале мая на пруд Лианозовского парка вернутся лебеди Ромео и Джульетта, а также двое подросших птенцов. Они поселились в парке в 2024 году и стали для москвичей символом романтики. Молодожены приходят туда в день свадьбы, чтобы сфотографироваться с птицами, а также оставить на мосту около пруда замки в знак любви и верности.

Также после зимовки на Патриаршие пруды переедет пара лебедей Маша и Ваня. Раньше они зимовали в питомнике, но в 2024 году совет депутатов муниципального округа Хамовники договорился о переезде птиц на зиму в домики Московского зоопарка. Пернатые жили в теплых вольерах.

Лебеди-шипуны моногамны и образуют пару на всю жизнь. Они строят гнезда на берегах водоемов, заросших тростником и другими растениями, вдали от человеческого жилья. На небольших водоемах пернатые живут отдельными парами, а в обширных акваториях с большим количеством корма они могут создавать большие скопления и гнездиться колониями.

Ранее сообщалось, что на природных территориях столицы появились зайчата. Животные начали массово размножаться с середины апреля. На открытых участках можно встретить зайца-русака, а в лесах – зайца-беляка. Оба вида занесены в Красную книгу города.