Состояние одного из пострадавших врачей в Дагестане критическое

Один из врачей, пострадавших во время нападения в больнице Дагестана, находится в критическом состоянии. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД по республике Гаяна Гариева.

В данный момент пациент находится в реанимации, за его жизнь борются медики. Состояние второго пострадавшего врача пока не уточняется.

Говоря о возможных мотивах напавшего, Гариева подчеркнула, что у него не было никаких близких родственников в больнице.

"Он приехал в компании родственника, который привез свою супругу за медицинской помощью. Пока они оба отлучились, подозреваемый в ожидании, пока супруги освободятся, слонялся в коридоре, бесцельно заглядывая в кабинеты. Выходил из приемного покоя на улицу и заходил вновь", – отметила она.

Мужчина напал с ножом на врачей в Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Дагестане 23 апреля "на почве внезапно возникших неприязненных отношений". Он нанес медработникам не менее двух колото-резаных ранений в область жизненно важных органов.

Пострадавшим врачам сразу же оказали необходимую помощь, а злоумышленника, попытавшегося сбежать, задержали. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Вскоре полицейские установили личность нападавшего – им оказался 32-летний житель села Аксай Хасавюртовского района, уроженец села Тлярата Гумбетовского района. Правоохранители направили его на медосвидетельствование.