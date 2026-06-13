Матвиенко посетит Форум регионов России и Белоруссии в Минске

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во главе российской делегации посетит XIII Форум регионов России и Белоруссии, который состоится в Минске и Минской области 25 и 26 июня. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД РФ.

Основной темой мероприятия станет экономическое взаимодействие регионов двух государств.

Кроме того, 14–15 июня Минск с рабочим визитом посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД страны Максимом Рыженковым.

В ходе визита стороны обсудят ситуацию в мире и двустороннее сотрудничество. Также Лавров рассмотрит в Минске реализацию совместных инициатив, включая противодействие санкционной и юридической агрессии Запада.

