Эксперт Лоикова: работницы из КНДР навяжут конкуренцию россиянкам на рынке труда

Российским компаниям предложили нанимать северокорейских работниц на зарплату в 150 тысяч рублей в месяц, сообщили СМИ. Как это скажется на отечественном рынке труда и почему появились такие тенденции – в материале Москвы 24.

"Запредельная зарплата"

В России появились предложения о найме работниц из КНДР: по данным "Осторожно, новости", их зарплата начинается от 480 рублей в час. Одна из аутсорсинговых компаний готова привести группу из 40 женщин, которая может быть задействована на конвейерных производствах, в пищевой и швейной промышленности, а также сельском хозяйстве.

Главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, профессор Георгий Толорая в беседе с "Лентой.ру" подсчитал, что в конечном итоге оклад таких специалистов достигает примерно 150 тысяч рублей в месяц.





Георгий Толорая главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, профессор Для российских работников такой квалификации – это очень высокая зарплата, а для кореянок – вообще запредельная, почти 1,5–2 тысячи долларов.

При этом часть денег северокорейские сотрудницы будут отчислять государству, что в КНДР принято называть взносами или патриотическим долгом. Но даже оставшихся средств достаточно, чтобы обеспечить себе уровень жизни заметно выше, чем у жителей районов, откуда их набирают, подчеркнул Толорая.

По его словам, за рубеж можно выезжать только надежным жителям КНДР, так как они вынуждены проходить жесткие фильтры, быть политически надежными и физически здоровыми. А для жителей нестоличных районов это хороший шанс улучшить благосостояние и повысить социальный статус.

Также эксперт назвал сотрудниц из КНДР очень надежными, исполнительными, трудолюбивыми и дисциплинированными. Однако официально им нельзя работать за границей, так как это запрещено санкциями ООН.

"Поэтому северокорейцы обычно въезжают как стажеры или практиканты, а не по рабочим визам", – добавил Толорая.

"Конкуренция присутствует"

По словам независимого HR‑эксперта Зулии Лоиковой, ситуация представляет собой сложный феномен, сложившийся из‑за совпадения ряда экономических и политических факторов. Несмотря на высокую почасовую ставку, для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным.

При этом его влияние на российский рынок труда остается неоднозначным, подчеркнула эксперт в разговоре с Москвой 24.



"Причин выбора такой дорогой рабочей силы несколько. Северокорейские бригады – готовое решение для закрытия вакансий на производствах, фермах, швейных цехах, стройках. Также влияет высокая производительность и дисциплина: руководство привлекает не цена, а качество труда и время. Северокорейских работниц характеризуют как дисциплинированных, трудолюбивых, с высокой производительностью и полным отсутствием текучести кадров. Организованность в бригадах (трудовой отряд армейского типа) – важный плюс", – отметила она.

При этом она отметила, что работодатель в данном случае платит не ставку, а сумму за услугу в целом.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт По оценкам экспертов, от 75 до 90% зарплаты уходит посредникам или северокорейскому правительству, а работницы получают небольшую долю. Для бизнеса это дешевле, чем наем местных сотрудников с полным социальным пакетом.

Кроме того, привлечение организованных бригад рабочих из Северной Кореи позволяет работодателям снизить зависимость от традиционной трудовой миграции из стран Средней Азии и Закавказья, объяснила эксперт.

"Прямая конкуренция присутствует, потому что сотрудницы из КНДР занимают рабочие места в швейной, пищевой промышленности, сельском хозяйстве – сферах с высокой долей женского труда. Это создает прямую конкуренцию для россиянок и способно оказывать понижающее давление на уровень зарплат в этих секторах. Влияние может быть ограниченным, и бригада – временное решение для конкретных предприятий, но российский рынок труда сталкивается с более глубоким и глобальным дефицитом кадров", – пояснила она.



По мнению Лоиковой, у привлечения сотрудниц из КНДР могут быть долгосрочные последствия. Одно из них – изменение структуры рынка труда с формированием двухуровневой модели: квалифицированные позиции будут занимать российские граждане, а массовые низкоквалифицированные – иностранная рабочая сила.

Кроме того, возникает риск экономической зависимости России от трудового экспорта, что может дать руководству КНДР дополнительные рычаги политического влияния, заключила специалист.

