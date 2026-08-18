Агентство "Москва": четверо пострадали в ДТП с шестью машинами на Киевском шоссе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Четыре человека пострадали в результате столкновения шести автомобилей на Киевском шоссе в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

По данным собеседника СМИ, водитель автомобиля Mercedes врезался в пять автомобилей, стоящих в очереди на заправку на 28-м километре Киевского шоссе. В результате пострадали четыре человека. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее автомобиль "Газель" с газовыми баллонами внутри загорелся на внутренней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе. Из-за этого движение автотранспорта на участке было временно затруднено. Машины в этом районе ехали лишь по трем полосам из пяти.

До этого авария с участием трех машин произошла на 58-м километре МКАД. Водитель Range Rover врезался в автомобиль Fiat, который остановился из-за технической неисправности, а после въехал в Toyota. В результате ДТП пострадал пассажир одной из иномарок.

