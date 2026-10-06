Ветеринар Шеляков усомнился в содержании мышьяка и свинца в кормах для животных

Токсичные вещества, такие как кадмий и мышьяк, обнаружили в популярных кормах для животных, заявили зарубежные исследователи. Как проверяют безопасность такой продукции и почему эксперты усомнились в выводах иностранных специалистов, разбиралась Москва 24.

"Могут накапливаться всю жизнь"

Почти все протестированные корма для кошек – как сухие, так и влажные – содержат токсичные вещества, сообщило издание The Economic Times со ссылкой на данные организации Clean Label Project.

В ходе расследования специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов. Корма тестировали на 122 вида загрязнителей, среди которых тяжелые металлы, пестициды и химикаты, включая глифосат, а также вещества, связанные с пластиком.

Эксперты заявили, что свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%. Причем в сухих кормах свинца оказалось в три раза больше, чем во влажных или высушенных на воздухе. Во влажных на основе рыбы зафиксировали значительно более высокое содержание ртути – примерно в 28 раз больше, чем в других аналогичных продуктах.





Молли Гамильтон автор исследования Загрязняющие вещества оказывают постоянное воздействие и могут накапливаться в организме кошек в течение всей жизни. Например, хроническая болезнь почек – одна из самых распространенных причин смерти пожилых кошек, поскольку они играют важную роль в фильтрации тяжелых металлов.

При этом полученные данные не означают, что загрязняющие вещества намеренно добавляют в кошачий корм, оговорились ученые. По их словам, тяжелые металлы могут естественным образом содержаться в почве, воде и морской среде и попадать в продукты как из животных, так и из растительных ингредиентов.

Кроме того, авторы материала обратили внимание на ограничения исследования: специалисты протестировали только по одному продукту из партии. Также расследование не дает достаточных оснований утверждать, что владельцам кошек нужно срочно прекращать кормить питомца чем-то конкретным. Вместо этого владельцам питомцев специалисты рекомендовали узнавать у производителей, как те проверяют корма на загрязняющие вещества и как контролируют качество продукции.

"Подобного быть не должно"

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков отметил в разговоре с Москвой 24, что проведенное исследование вызывает вопросы: в частности, как именно тяжелые металлы попали в корма.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Теоретически подобного быть не должно, ведь эти вещества никак не участвуют в технологическом процессе. Да, мышьяк, например, используется в производстве яда для грызунов. Но даже если одно предприятие выпускает и корма, и подобные средства, технологические линии у них разные и не должны пересекаться ни при каких обстоятельствах.

Эксперт также задался вопросом, почему проверку решили сделать именно сейчас: поступали ли специалистам жалобы, были ли смертельные случаи или это плановая история.

"Кроме того, неизвестно, оказывалась ли продукция небезопасной прежде или такие вещества выявили только сейчас. То есть в данном случае, когда есть столько вопросов и нюансов, нельзя исключать фактора маркетинговых войн", – предположил эксперт.

По словам Шелякова, в целом проверка безопасности кормов – многоступенчатый процесс. Сначала идут внутренние технологические проверки и контроль, затем проверка партии, и только после этого продукция доходит до потребителя.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей категории Сами по себе тяжелые металлы обладают накопительным, кумулятивным эффектом. В этом и заключается опасность: по сути, это медленный яд. Сколько именно он может накапливаться до каких-то симптомов, зависит от концентрации и степени усвоения. Понять, что в организме питомца есть тяжелые металлы, можно по неврологическим проявлениям. Поражается нервная система, отчего возможно истощение и судороги. Также может начать формироваться слабоумие. Коварство в том, что внешне питомец выглядит клинически здоровым, но фактически его преследуют такие проблемы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кроме того, критическое накопление тяжелых металлов приводит к поражению дыхательного и сосудодвигательного центра мозга и способствует остановке дыхания. При этом вывести их из организма крайне сложно: есть лишь методологические рекомендации, позволяющие снизить концентрацию.

"Для этого используется симптоматическая терапия: специальные диеты и сорбенты. В тяжелых случаях отравлений применяют инфузионную терапию – капельницы с антидотами, которые связывают металлы, переводят их в неактивное состояние", – подчеркнул эксперт.

Он предупредил, что при низкой концентрации вредных веществ их негативное влияние может никак клинически не проявляться.

"Лишь специальный химический анализ способен показать наличие. Нередко следы металлов находят уже посмертно – например, при вскрытии. В течение жизни они не вызывают заметных симптомов, но в общей картине постепенно сокращают продолжительность жизни питомца. Если болезненные факторы клинического характера не видны, речь идет именно о снижении срока жизни", – объяснил Шеляков.

По словам эксперта, обычный владелец не может проверить состав корма, поэтому ему так или иначе придется доверять производителю.

"При этом даже у проверенных марок возможны проблемы с отдельной партией. Важно понимать, что любая еда состоит из белков, жиров и углеводов, поэтому основная информация в составе – именно их содержание, а также витамины и микроэлементы", – пояснил он.

Если владелец давно кормит одним кормом и знает, как тот выглядит, а при вскрытии упаковки видит другой цвет или грануляцию – это повод насторожиться, заключил Шеляков.

Если тяжелые металлы накапливаются в организме животного, то вызывают те же заболевания, что и у человека: отказ почек, мочекаменную болезнь, токсичное отравление, отметил в разговоре с Москвой 24 пищевой технолог, кандидат технологических наук, заместитель директора Высшей школы управления гостеприимством Университета Росбиотех Дмитрий Быстров.





Дмитрий Быстров пищевой технолог, кандидат технологических наук, заместитель директора Высшей школы управления гостеприимством Университета Росбиотех Отдельная проблема связана с ртутью: она попадает в дикую рыбу из мирового океана. Поэтому продукты и корма, для производства которых она используется, должны проходить четкий контроль на содержание тяжелых металлов. В отдельных регионах, например на Балтике, концентрация токсичных веществ особенно высока, там морепродукты контролируются очень серьезно.

Эксперт также добавил, что тяжелые металлы могут переходить в продукцию из упаковки при недостаточных барьерных свойствах материала. Тот же свинец входит в состав многих красок, поэтому чрезмерно яркая упаковка содержит его в высокой концентрации. При длительном хранении корма на складах эти вещества постепенно мигрируют в содержимое, предупредил Быстров.

