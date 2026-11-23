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Злоумышленники придумали способ похищать деньги с помощью поддельных программ для редактирования фотографий. В популярной социальной сети они рекламируют приложение на основе искусственного интеллекта, которое якобы позволяет быстро обработать личный фотоархив, следует из материалов МВД России.

Для обмана пользователям предлагают перейти по специальной ссылке и скачать программу. После перехода на сайт человек устанавливает на смартфон приложение с расширением ARK.

Опасность возникает после установки и перезапуска устройства. В этот момент мошенники получают возможность удаленно управлять телефоном и добираться до хранящихся на нем финансовых данных. В результате владелец смартфона может лишиться своих накоплений.

В МВД призвали россиян не устанавливать программы из сомнительных источников. Приложения следует скачивать только через официальные магазины, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали отправлять гражданам СМС-сообщения, выдавая себя за сервис "Мои документы". В тексте сообщений говорится, что к личному кабинету получателя якобы привязано новое устройство и вход с него выполнен.