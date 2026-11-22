Фото: портал мэра и правительства Москвы

Короткое замыкание в электрооборудовании произошло в ТРЦ на Очаковском шоссе в Москве. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

По его словам, в результате инцидента возникло небольшое возгорание, которое уже ликвидировали. Из здания вывели всех посетителей и работников.

Ранее в Нижнем Новгороде загорелась игровая комната в торгово-развлекательном центре на Московском шоссе. Сигнализация сработала вовремя, и возгорание площадью один квадратный метр ликвидировали до прибытия спасателей.

Из здания самостоятельно эвакуировались 500 человек, включая 100 детей. Никто не пострадал. По предварительной версии МЧС, причиной пожара могла стать детская шалость с огнем.