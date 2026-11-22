Фото: MAX/"Полиция Южного Урала"

Причиной ДТП с пассажирским автобусом в Чебаркульском районе Челябинской области мог стать встречный автомобиль, а не выбежавший на дорогу медведь. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что в объяснении водителя автобуса упоминания о животном нет. Сейчас правоохранители выясняют, выехал ли другой автомобиль на встречную полосу или автобус занесло туда, когда водитель пытался избежать столкновения.

Авария произошла 21 ноября около 16:00 на участке дороги между железнодорожной станцией Бишкиль и селом Варламово. По предварительным данным, водитель автобуса "Ивеко" 1974 года рождения в условиях осадков съехал в левый кювет по ходу движения и врезался в дерево.

В салоне находились 16 человек, направлявшихся в Карталы. Сотрудники Госавтоинспекции помогли пассажирам выбраться из кювета и согреться в служебном автомобиле. Женщину 1952 года рождения госпитализировали. Остальных доставили в поселок Тимирязевский, где их разместили в местном доме культуры и обогрели. Позже за ними приехал автобус, на котором они отправились домой.

На следующий день еще 14 пассажиров обратились в медучреждения по месту жительства. Семерым назначили стационарное лечение, остальным оказали разовую помощь. Госавтоинспекция проводит административное расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей на Полевском тракте. Авария случилась из-за водителя Volkswagen Polo, который не справился с управлением и врезался в стоящий "Камаз", запустив цепную реакцию столкновений.