Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московское "Динамо" в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с "Краснодаром".

Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на 11-й минуте открыл форвард гостей Джон Кордоба, а у хозяев отличился Ярослав Гладышев на 27-й минуте. На 44-й минуте с поля был удален защитник "Динамо" Максим Осипенко.

Теперь московская команда вышла на первое место в турнирной таблице. В активе москвичей 32 очка. Ближайший преследователь – петербургский "Зенит" с 31 очком, который накануне уступил в гостях казанскому "Рубину" (1:3). "Краснодар" расположился на четвертой строчке с 27 очками.

В следующем туре "Краснодар" 29 ноября сыграет в гостях с "Ростовом", а "Динамо" на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов". На той же неделе команды проведут заключительные матчи группового этапа "пути РПЛ" Кубка России: "Динамо" 26 ноября примет воронежский "Факел", а "Краснодар" днем ранее сыграет на чужом поле с грозненским "Ахматом".

Ранее российские футболисты одержали победу над сборной Венесуэлы в товарищеской встрече. Матч завершился со счетом 2:0. Игра прошла в Краснодаре при 31 701 зрителе. Оба мяча в ворота соперника отправил капитан российской команды Алексей Миранчук – он отличился на 59-й и 75-й минутах.

Победа позволила сборной России продлить беспроигрышную серию до семи матчей – на этом отрезке команда одержала шесть побед и один раз сыграла вничью. Последнее поражение российские футболисты потерпели 28 мая в товарищеской встрече с Египтом со счетом 0:1.

