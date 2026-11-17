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Российские футболисты одержали победу над сборной Венесуэлы в товарищеской встрече. Матч завершился со счетом 2:0.

Игра прошла в Краснодаре при 31 701 зрителе. Оба мяча в ворота соперника отправил капитан российской команды Алексей Миранчук – он отличился на 59-й и 75-й минутах.

Победа позволила сборной России продлить беспроигрышную серию до семи матчей – на этом отрезке команда одержала шесть побед и один раз сыграла вничью. Последнее поражение российские футболисты потерпели 28 мая в товарищеской встрече с Египтом со счетом 0:1.

Игра с Венесуэлой стала для национальной команды заключительной в 2026 году. С февраля 2022-го российские футболисты отстранены от участия в международных соревнованиях.

Результат матча также отразится в следующей версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Сейчас сборная России занимает в нем 35-е место, а команда Венесуэлы – 50-е.

Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация помогает российским властям добиваться снятия ограничений со сборной России по футболу.

Лихачев отметил, что следит за матчами национальной команды, и положительно оценил ее последние товарищеские встречи с Ираном, Намибией, Нигерией и Узбекистаном.

