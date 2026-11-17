Фото: Агентство "Москва"

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) на свое 35-летие рассчитывает получить от супруги, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, лабрадора шоколадного окраса. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

День рождения исполнитель отметит 22 ноября. По его словам, разговоры о таком подарке в семье уже велись. Сейчас дома у певца живет кавапу по имени Владимир, но, как уточнил Дронов, эта собака принадлежит его жене.

Идея завести еще одного питомца ему нравится, ведь собака – друг человека. В то же время артист переживает по поводу того, кто будет уделять время новому члену семьи, пока он будет на гастролях.

Назвать щенка Shaman планирует Николаем – в честь дедушки, который недавно ушел из жизни.

Ранее Мизулина отмечала, что у нее возникают сложности с выбором подарков для певца. По ее словам, исполнитель обычно отказывается от презентов и его трудно чем-либо удивить.

