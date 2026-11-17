Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский районный суд Москвы еще на месяц оставил под стражей Анну Владимирову, обвиняемую в аварии, в которой погибли два человека, сообщается в канале судов общей юрисдикции столицы в МАХ.

Женщине предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. По версии следствия, она находилась за рулем в состоянии опьянения и после ДТП покинула место происшествия.

О массовом ДТП на улице Садовой-Черногрязской в центре Москвы, в результате которого погибли два человека, стало известно 20 апреля. По информации столичной прокуратуры, Владимирова столкнулась с велосипедистом и такси, после чего врезалась в несколько автомобилей.

Причиной аварии, по данным правоохранительных органов, стало превышение скорости. Позднее выяснилось, что машина Владимировой передвигалась без государственных регистрационных знаков. Об аресте женщины сообщалось 21 апреля.

