17 ноября, 18:48Происшествия
Суд продлил арест женщине, устроившей смертельное ДТП в центре Москвы
Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы"
Таганский районный суд Москвы еще на месяц оставил под стражей Анну Владимирову, обвиняемую в аварии, в которой погибли два человека, сообщается в канале судов общей юрисдикции столицы в МАХ.
Женщине предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. По версии следствия, она находилась за рулем в состоянии опьянения и после ДТП покинула место происшествия.
О массовом ДТП на улице Садовой-Черногрязской в центре Москвы, в результате которого погибли два человека, стало известно 20 апреля. По информации столичной прокуратуры, Владимирова столкнулась с велосипедистом и такси, после чего врезалась в несколько автомобилей.
Причиной аварии, по данным правоохранительных органов, стало превышение скорости. Позднее выяснилось, что машина Владимировой передвигалась без государственных регистрационных знаков. Об аресте женщины сообщалось 21 апреля.
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