Сбивший актрису Добромилову мотоциклист выплатил 2 млн рублей

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Мотоциклист Максим Завирюха, обвиняемый в смертельном наезде на актрису Ксению Добромилову, выплатил 2 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ из зала суда.

Адвокат подсудимого представил документ, подтверждающий погашение морального и финансового ущерба. Завирюхе предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД, свою вину он признал.

Добромилова погибла 5 мая в центре Москвы. Она фотографировала заезды байкеров на проезжей части Большой Дорогомиловской улицы, когда один из мотоциклистов не справился с управлением и сбил актрису. От полученных травм она скончалась на месте.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что Завирюха неоднократно привлекался к ответственности за нарушение скорости.