Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 11:27

Происшествия

Сбивший актрису Добромилову мотоциклист выплатил 2 млн рублей

Фото: РИА Новости/Арина Антонова

Мотоциклист Максим Завирюха, обвиняемый в смертельном наезде на актрису Ксению Добромилову, выплатил 2 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ из зала суда.

Адвокат подсудимого представил документ, подтверждающий погашение морального и финансового ущерба. Завирюхе предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД, свою вину он признал.

Добромилова погибла 5 мая в центре Москвы. Она фотографировала заезды байкеров на проезжей части Большой Дорогомиловской улицы, когда один из мотоциклистов не справился с управлением и сбил актрису. От полученных травм она скончалась на месте.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что Завирюха неоднократно привлекался к ответственности за нарушение скорости.

Сбившему актрису Добромилову байкеру до января продлили домашний арест

Читайте также


судыпроисшествияДТПгород

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

Родители скрывают задержки развития своих детей от школ

Они опасаются, что официальный статус заболевания осложнит ребенку жизнь

В результате педагоги сталкиваются с серьезной нагрузкой

Читать
закрыть

Самозанятым россиянам хотят повысить налоги

Изменения могут затронуть тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц

Однако эксперты уверены: люди станут соотносить обязательства и ставки по другим налоговым режимам

Читать
закрыть

Услуга по поиску пары для россиян вызвала скандал

Интернет-свахи обещают выяснить, какая именно девушка нужна клиенту

Читать
закрыть

Как изменятся правила поступления в вузы в 2027 году?

Одинадцатиклассники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ и лишиться многопрофильного конкурса

Однако эксперты уверены: нововведения решили ввести достаточно поздно

Читать
закрыть

Как в РФ будут лечить сексуальные девиации?

Лечить пациентов будут препаратами, которые блокируют выработку тестостерона

Лечение может быть рекомендованным, но иногда будут применяться и недобровольные формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика