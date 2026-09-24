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24 сентября, 14:37

Спорт

ФК "Ростов" объявил об увольнении Джонатана Альбы с поста главного тренера

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Футбольный клуб "Ростов" объявил на своем официальном сайте об увольнении Джонатана Альбы с поста главного тренера.

Решение было обоюдным. Его тренерский штаб тоже прекратит работу.

"В последнее время Джонатан Альба вместе с коллегами совмещали работу в "Ростове" и в сборной России. В сложившихся условиях руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач "Ростова", которые требуют поступательной и системной работы", – говорится в сообщении.

В ФК отметили самоотверженный труд бывшего главного тренера, а также профессиональный подход и преданность делу. Альба занял должность тренера-аналитика клуба в 2018 году. Позже, в феврале 2025 года, он возглавил команду после ухода Валерия Карпина с этого поста.

Ранее российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера китайского футбольного клуба "Шанхай Шэньхуа". По его словам, время, проведенное в "Шэньхуа", стало незабываемым периодом в его жизни. Слуцкий возглавлял китайскую команду с января 2024 года. За это время "Шанхай Шэньхуа" под его руководством дважды выиграл Суперкубок Китая.

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