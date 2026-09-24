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24 сентября, 15:51

Общество

Музыкант Наджиев назвал маму главным человеком в жизни Сергея Соседова

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, скончавшийся в якутском городе Нерюнгри, видел главный смысл своей жизни в заботе о матери. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал его друг, участник шоу "Суперстар" музыкант Игорь Наджиев.

По словам артиста, телеведущий буквально жил ради мамы и не уставал восхищаться ее стойкостью в преклонном возрасте. Он добавил, что Соседов мог часами рассказывать друзьям о матери, например о том, как она вкусно готовит.

По мнению музыканта, если бы мать ушла из жизни раньше, Соседов не смог бы смириться с этой потерей. Наджиев также отметил, что планирует пообщаться с мамой критика на церемонии прощания. Он подчеркнул, что потерять своего ребенка – это самое страшное, что может быть на Земле, поэтому знакомые журналиста окажут ей всю возможную помощь.

Также Наджиев вспомнил о советах, которые давал ему Соседов. Например, критик считал, что миссия музыканта заключается в том, чтобы говорить об ушедших артистах. В качестве дани уважения исполнитель выступит с романсом "Напрасные слова", посвятив его журналисту.

Соседов ушел из жизни 23 сентября в возрасте 58 лет в якутском городе Нерюнгри. Он приехал туда, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

Мать телеведущего сообщала, что он скончался во время медицинской операции после падения с лестницы в гостинице. Женщина добавила, что у Соседова не было проблем со здоровьем.

Однако позже директор отеля "Дархан" Тамерлан Караев заявил, что журналист не упал, а почувствовал себя нехорошо на площадке лестничного пролета, после чего потерял сознание. Критика планируют похоронить на Перепечинском кладбище в Московской области.

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