Директор отеля опроверг сообщения о падении Сергея Соседова с лестницы

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, скончавшийся в якутском городе Нерюнгри, не падал с лестницы гостиницы, а почувствовал себя плохо на ровной площадке лестничного пролета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора отеля "Дархан" Тамерлана Караева.

По его словам, примерно за полчаса до случившегося Соседов шутил, выходил покурить и чувствовал себя хорошо. Затем он поднялся по лестнице, и ему резко стало плохо. Караев также отметил, что вид у критика перед потерей сознания был нормальным.

Телеведущий Вадим Такменев, коллега по проекту "ВИА Суперстар!", рассказал, что тело Соседова остается в Якутии, вопрос о его транспортировке пока решается. Он добавил, что телеканал активно участвует в организации перевозки.

Соседов умер 23 сентября на 59-м году жизни. Причиной смерти стал несчастный случай в Якутии. Сообщалось, что Соседов приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

Мать телеведущего рассказала, что он скончался во время медицинской операции после падения с лестницы в гостинице. Женщина добавила, что до случившегося Соседов не жаловался на здоровье. Критика собираются похоронить на Перепечинском кладбище в Московской области.

Соседов родился в 1968 году в Москве. Еще до поступления на факультет журналистики МГУ он начал работать в газете "Гудок", в 1989 году там опубликовали его первое интервью с певицей Эдитой Пьехой.

Широкую известность Соседову принесла программа "Акулы пера", выходившая в 1990-е годы. Позже он участвовал в музыкальных телепроектах "Ты – суперстар!", "Суперстар! Возвращение" и других шоу, а также вел на НТВ программу "За гранью".

