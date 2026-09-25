Сын Бари Алибасова задумался о новой свадьбе после развода с десятой женой

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Сын продюсера Бари Алибасова предприниматель Бари Алибасов-младший признался, что после развода с десятой женой Ариной хочет снова жениться и в будущем растить детей вместе с постоянной партнершей. Об этом со ссылкой на его слова сообщает Super.

Алибасов – младший заявил, что хотел бы иметь еще не меньше троих детей – по его словам, у него хорошо получается их воспитывать. При этом он рассчитывает найти женщину, которая останется с ним и после их рождения, поскольку так будет легче и правильнее.

Говоря о бывших женах, Алибасов – младший отметил, что поддерживает с ними хорошие отношения, но возвращаться ни к одной из них не собирается. По его словам, все они уже обзавелись семьями, и он не хочет вмешиваться в их жизнь.

"У меня же только хорошие женщины в жизни бывают, одни долго не залеживаются, поэтому у них у всех мужья и дети. Семью рушить не в моих правилах", – заявил предприниматель.

На вопрос о том, как он проводит время с детьми, Алибасов – младший ответил, что главное для него – не способ совместного досуга, а само наличие времени, проведенного вместе.

Ранее суд официально расторг брак Алибасова – младшего и его супруги Арины. Их годовалая дочь Эмма осталась жить с матерью, а предпринимателя обязали выплачивать алименты – 21,9 тысячи рублей ежемесячно.

Арина также обвиняла мужа в избиении и рассказывала, что он увез ребенка из Нижнего Новгорода в московскую квартиру своего отца, куда она не могла попасть. По ее словам, в начале марта Алибасов – младший не пустил ее на день рождения дочери и вытолкнул в подъезд, когда она попыталась поздравить девочку.