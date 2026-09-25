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25 сентября, 15:55

Транспорт

Тематические карты "Тройка" в честь Всемирного дня туризма выпустили в Москве

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

В честь Всемирного дня туризма столичный метрополитен совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) выпустил новую тематическую карту "Тройка". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

На карте размещена символика ФАС, отражающая ключевую миссию ведомства – защиту конкуренции и создание условий для эффективного развития рынков, в том числе в сфере туризма.

Городской транспорт помогает миллионам путешественников, которые ежегодно приезжают в Москву, знакомиться со столицей и добираться до главных достопримечательностей, отметили в департаменте.

Купить новую карту можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК "Измайлово", а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее в киосках печати Москвы и Зеленограда начали продавать новые карты "Тройка" с героями мультфильма "Тайна третьей планеты". Всего было выпущено четыре дизайна карт: экипаж на борту звездолета, капитан Зеленый, Алиса Селезнева и птица Говорун.

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