В Москве выпустили тематическую "Тройку" в честь олимпиады по финбезопасности

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

В Москве появилась тематическая карта "Тройка", посвященная финалу Международной олимпиады по финансовой безопасности. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На карте изображен енот Фини – символ Международного движения по финансовой безопасности. Малиновый фон и желтые графические элементы повторяют фирменный стиль олимпиады.

Приобрести новинку можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК Измайлово, а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее в продажу поступила "Тройка", оформленная в честь 879-летия Москвы. Дизайн карты выполнен в праздничной стилистике и украшен традиционной символикой Дня города. До этого выпустили тематическую карту в поддержку акции "Дети вместо цветов".

