Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 14:31

Транспорт

В Москве выпустили тематическую "Тройку" в честь олимпиады по финбезопасности

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

В Москве появилась тематическая карта "Тройка", посвященная финалу Международной олимпиады по финансовой безопасности. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На карте изображен енот Фини – символ Международного движения по финансовой безопасности. Малиновый фон и желтые графические элементы повторяют фирменный стиль олимпиады.

Приобрести новинку можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК Измайлово, а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее в продажу поступила "Тройка", оформленная в честь 879-летия Москвы. Дизайн карты выполнен в праздничной стилистике и украшен традиционной символикой Дня города. До этого выпустили тематическую карту в поддержку акции "Дети вместо цветов".

Читайте также


транспортгород

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика