Россия и Вьетнам выступили против санкций и изъятия активов стран

Фото: РИА Новости/POOL/Артем Геодакян

Россия и Вьетнам выступили против незаконных односторонних санкций и изъятия активов стран. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров президентов Владимира Путина и То Лама, которые прошли в Кремле.

В документе отмечается, что стороны не поддерживают введение односторонних принудительных мер, не соответствующих международному праву и не утвержденных Советом безопасности ООН.

Одновременно с этим РФ и Вьетнам выступают против инициатив, связанных с блокировкой, использованием или изъятием активов и собственности иностранных государств.

Кроме того, страны не поддерживают проведение разделительных линий по идеологическим соображениям. Также Москва и Ханой убеждены в необходимости соблюдения принципа суверенного равенства государств и международных обязательств, касающихся иммунитетов государств и их собственности, в том числе суверенных резервов.

Вместе с тем Россия высоко оценивает "равноудаленную и объективную линию Вьетнама в отношении украинского кризиса" и приветствует готовность Ханоя содействовать поиску путей для его урегулирования и восстановления региональной стабильности с учетом безопасности всех государств.

По итогам беседы с президентом Вьетнама Путин заявил, что позиции Москвы и Ханоя по ряду вопросов актуальной международной повестки во многом совпадают или близки.

"Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела, сообща выступают за стабильное и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона", – указал Путин.

Он отметил, что в ходе переговоров была подчеркнута важность продолжения координации усилий на ключевых многосторонних площадках, в том числе в рамках диалога Россия – АСЕАН.

В завершение он выразил признательность То Ламу за продуктивную совместную работу и за то, что вьетнамский президент принял приглашение и приехал в Россию.

"Убежден, что его визит в Россию будет способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства в интересах процветания наших стран, благополучия наших народов, мира и стабильности", – резюмировал президент РФ.

Ранее Путин сообщил, что Россия работает над введением безвизового режима для граждан Вьетнама. По его словам, этот шаг будет сделан в ближайшее время. Президент также отметил, что за первые шесть месяцев 2026 года число турпоездок в республику превысило 800 тысяч.