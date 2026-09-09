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09 сентября, 20:18

Технологии

В России могут обязать операторов возвращать деньги с баланса телефона на карту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением установить единый порядок возврата абонентам неиспользованных средств с мобильного счета на банковскую карту. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают разрешить абонентам подавать заявление на возврат через личный кабинет или мобильное приложение. Возврат должен осуществляться без комиссии оператора на банковский счет, открытый на имя клиента, в том числе по реквизитам его карты.

В документе уточняется, что механизм распространяется только на собственные средства абонента, внесенные в качестве аванса. Бонусные начисления, скидки, обещанные платежи и иные средства, не внесенные самим клиентом, возврату не подлежат.

Для процедуры предлагается установить единый срок – не более 10 календарных дней со дня получения надлежаще оформленного заявления. При этом должны сохраняться все предусмотренные законодательством ограничения, связанные с идентификацией абонента, противодействием мошенничеству и легализации преступных доходов, а также случаи законного приостановления операций по возврату.

По мнению депутатов, реализация инициативы позволит установить единый и понятный порядок возврата собственных средств, сократить различия между практиками операторов и снизить число претензий и судебных споров.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров направила в Федеральную антимонопольную службу обращение с просьбой проверить тарифы российских мобильных операторов в роуминге.

Поводом для этого стало исследование, в ходе которого выяснилось, что МТС, "МегаФон", "Билайн" и T2 предлагают тарифы с безлимитным интернетом, который на самом деле имеет ограничения.

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