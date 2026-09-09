Футболист Иван Олейников перешел в ЦСКА

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Футболист Иван Олейников перешел в московский ЦСКА из самарских "Крыльев Советов". Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

Срок подписанного соглашения не уточняется.

Олейникову 28 лет. Он является воспитанником ЦСКА и с 2024 года выступал за "Крылья Советов". В своей карьере полузащитник также играл за воронежский "Факел", ярославский "Шинник", "Чайку" из Песчанокопского и грозненский "Ахмат".

В текущем сезоне Олейников провел за "Крылья Советов" во всех турнирах девять матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее испанский полузащитник Родри перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону". По словам футболиста, он ждет момента, когда присоединится к товарищам по новой команде. Контракт рассчитан до 2030 года.