Самолет Зеленского чуть не столкнулся с БПЛА в Молдавии

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Самолет президента Украины Владимира Зеленского чуть не столкнулся с беспилотником при взлете в Молдавии. Об этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил в интервью телерадиокомпании NRK.

Инцидент произошел, когда украинский лидер направлялся из Молдавии в Осло, чтобы присутствовать на похоронах короля Норвегии Харальда V. По словам Стере, самолет едва не был задет дроном.

Ранее СМИ писали, что власти Норвегии скрыли визит Зеленского в Осло. Журналисты заранее направили официальный запрос в норвежский МИД, чтобы выяснить, будет ли на церемонии президент Украины. В ответ они получили формальную отписку.

Позднее в министерстве сказали, что список политиков, которые планировали посетить похороны, был засекречен. Сам Зеленский также не афишировал тему своего визита в Норвегию.