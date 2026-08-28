Хокон VIII стал новым королем Норвегии

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Королем Норвегии после смерти Харальда V cтал его 53-летний сын Хокон Магнус. Теперь его официальное имя в качестве монарха – Хокон VIII, сообщает РИА Новости со ссылкой на королевский дом.

"Его величество король Хокон VIII", – говорится в сообщении, к которому прикреплен портрет нового главы государства.

Харальд V умер 28 августа в больнице в Осло. Ему было 89 лет.

Монарха госпитализировали 17 августа из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. Спустя время его состояние ухудшилось из-за бактериальной инфекции крови, вследствие чего он был вынужден проходить курс антибиотиков.

Харальд занимал престол с 1991 года. Он был удостоен званий генерала армии, генерала авиации и адмирала флота, поэтому являлся самым высокопоставленным офицером Норвегии.

Бывший король был женат на Соне Харальдсен. У пары родились двое детей – принцесса Марта Луиза и наследный принц Хокон. Последний состоит в браке с Метте-Марит Тьессем Хойбю.