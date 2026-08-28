Арестовича заочно приговорили к 11 годам колонии за призывы к терроризму и фейки о ВС РФ

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/arestovych (Алексей Арестович включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) к 11 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Как уточнили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России, он признан виновным по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, а также о распространении заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ.

Первые 3 года Арестович должен будет провести в тюрьме, а остальную часть срока – в колонии общего режима. Вместе с тем ему на 4 года запретили администрировать сайты в интернете. Приговор в законную силу еще не вступил.

В 2024-м Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-советника Зеленского по уголовным делам. Отмечалось, что он будет арестован с момента задержания или экстрадиции на территорию России.

