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28 августа, 12:41

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На фестивале "Моспитомец × Четвероногий друг" в выходные пройдут лекции и квест

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Гости фестиваля "Моспитомец × Четвероногий друг" в выходные, 29–30 августа, смогут познакомиться с собаками и кошками из городских приютов, получить консультации специалистов и принять участие в различных мероприятиях вместе со своими питомцами. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Главной частью программы станет выставка-пристройство. В ней участвуют животные из всех 13 московских приютов, причем состав питомцев меняется каждый день. Если подходящего животного не удалось встретить на площадке, его анкету можно найти в сервисе "Моспитомец" на mos.ru, где представлены более 1,5 тысячи собак и кошек.

На площадке также работают представители 10 московских фондов. Они рассказывают посетителям об особенностях характера животных, их состоянии здоровья и потребностях. Кроме того, гости могут обратиться на мобильную ветеринарную станцию.

Специалисты бесплатно проведут осмотр и консультацию, а также помогут сделать питомцу прививку от бешенства, подстричь когти и почистить уши. Здесь же можно зарегистрировать животное при его передаче новому владельцу.

В выходные на Тверском бульваре будут работать маркет товаров для животных и благотворительные акции. Посетители смогут передать приютам корм, пеленки, средства для дезинфекции и другие необходимые вещи. Для владельцев питомцев подготовили игровые зоны, фотозону и различные активности, в том числе конкурс с бросками косточек в миску и игры с мячами.

29 августа программу дополнят лекции и занятия с кинологами. Специалисты расскажут, как справиться с тем, что собака тянет поводок, и сохранить здоровье питомца в межсезонье. Также пройдут показательные мастер-классы и открытый урок по дисциплинарной дрессировке. Для гостей с животными организуют квест с призами.

В этот же день можно будет заняться пилатесом вместе с питомцем, получить скетч с его изображением за благотворительный взнос и воспользоваться услугами груминга. На площадках фестиваля также проведут мини-фотосессии и гравировку медальонов с кличками животных.

30 августа, в заключительный день фестиваля, основное внимание на кинологической площадке уделят практическим занятиям. С 15:00 до 18:00 каждые 45 минут будут проходить открытые уроки по дисциплинарной дрессировке, а в 18:00 состоится показательный мастер-класс. Для питомцев также подготовят угощения и мороженое.

Ранее сервис "Моспитомец" совместно с сетью зоомагазинов "Четыре лапы" подготовил подарочные наборы для первых 400 человек, забравших кошку или собаку из городского приюта. В зависимости от вида и возраста животного в набор входят корм, миска, игрушки, когтеточка или средства для ухода. Выдача уже началась в четырех приютах.

Фестиваль "Моспитомец х Четвероногий друг" открыт в летнем клубе "Москва"

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