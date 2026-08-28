Визовый центр Франции приостановил онлайн-оплату сборов из-за сбоя

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Визовый центр Франции временно не принимает онлайн-оплату сервисного и консульского сборов из-за технического сбоя. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Оплатить услуги можно только в день подачи заявления непосредственно в офисе учреждения. Раньше это можно было сделать онлайн при записи на подачу документов или на месте.

В АТОР добавили, что информация о причинах сбоя и сроках восстановления онлайн-оплаты пока отсутствует.

Ранее россиянки пожаловались, что не смогли вовремя получить итальянские визы. Первая туристка рассказала, что подала документы в конце мая, планируя вылететь в конце июля. Однако к началу августа загранпаспорт ей так и не вернули.

Аналогичная ситуация произошла со второй гражданкой, однако она из-за сгоревших броней потеряла 8 тысяч евро.