28 августа, 12:37Туризм
Визовый центр Франции приостановил онлайн-оплату сборов из-за сбоя
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Визовый центр Франции временно не принимает онлайн-оплату сервисного и консульского сборов из-за технического сбоя. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Оплатить услуги можно только в день подачи заявления непосредственно в офисе учреждения. Раньше это можно было сделать онлайн при записи на подачу документов или на месте.
В АТОР добавили, что информация о причинах сбоя и сроках восстановления онлайн-оплаты пока отсутствует.
Ранее россиянки пожаловались, что не смогли вовремя получить итальянские визы. Первая туристка рассказала, что подала документы в конце мая, планируя вылететь в конце июля. Однако к началу августа загранпаспорт ей так и не вернули.
Аналогичная ситуация произошла со второй гражданкой, однако она из-за сгоревших броней потеряла 8 тысяч евро.
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