Агроном Викулов: урожай может заболеть фитофторозом из-за дождей и холода в Москве

Погода в столице до конца рабочей недели будет меняться от прохлады с дождями до по-настоящему летнего тепла, однако в первой декаде сентября не исключены заморозки, предупредили синоптики. Каких температур ждать и насколько сильно смена климата может ударить по урожаю, расскажет Москва 24.

Первые холода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самыми холодными днями в столичном регионе на текущей неделе будут 25 и 26 августа, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Температура днем по Москве и области ожидается в пределах 12–17 градусов тепла, возможны кратковременные дожди, но прояснения будут достаточно частыми. Со среды, во второй половине дня, на столичный регион начнет оказывать влияние гребень антициклона, и погода улучшится", – отметил он.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" С четверга до конца рабочей недели и в выходные – солнечно, без осадков, температура плюс 17–22. При этом в воскресенье она может быть чуть выше, а в понедельник воздух способен прогреться до 24–25 градусов.

Ночные температуры на рабочей неделе по Московской области составят в среднем плюс 6–12 градусов, а начиная с выходных и до начала сентября – 11–13, подчеркнул Ильин.

"До среды ветер подует с порывами 6–10 метров в секунду, он будет западным и северо-западным. С четверга он начнет успокаиваться до 4–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти: сегодня около 745 миллиметров ртутного столба, к пятнице достигнет 757, затем до конца недели сохранится в пределах 756–754. Сильных скачков давления не ожидается", – добавил эксперт.



По его словам, в День знаний ожидается сухая погода: без осадков в утренние часы и на протяжении большей части дня. Температура воздуха утром 1 сентября составит 13–18 градусов, а днем поднимется до 23–25. Однако со второй половины дня начнется похолодание, резюмировал Ильин.

При этом уже в первой декаде сентября в столичном регионе могут наступить заморозки, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову. Однако, по ее словам, на текущий момент невозможно точно спрогнозировать их интенсивность.

"Все будет зависеть от того, как будут развиваться те или иные процессы на территории России", – пояснила она.

По словам специалиста, вероятность заморозков будет постепенно увеличиваться, а наиболее заметный рост ожидается в октябре. Ночные температуры станут чаще опускаться ниже дневных показателей, а продолжительность светового дня существенно сократится, добавила Позднякова.

"Трудно спасти"

Дожди полезны только в теплую погоду, в холодную же они провоцируют возникновение болезней у растений, в частности фитофтороз, отметил агроном Владимир Викулов в разговоре с Москвой 24.





Владимир Викулов агроном В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны. Споры грибов разносятся на десятки и сотни километров, и уберечься невозможно. Прорастание гриба происходит, когда на листе есть капельная влага (туман, роса, дождь), поражение развивается интенсивно.

Уход за картофелем при угрозе фитофтороза относительно прост. Агроном рекомендовал после созревания культуры скосить наземную часть растения, чтобы предотвратить распространение болезни на клубни, а затем приступить к уборке урожая.

"С томатами в открытом грунте сложнее – спасти трудно. Тяжелая химия неуместна и в таком случае неэффективна, поэтому нужно собрать все, что достигло приемлемого размера, и убрать в теплое светлое помещение для дозревания. Если на плодах есть начальные стадии фитофторы, они непригодны для дозревания, их нужно уничтожить", – добавил эксперт.



Защищать тепличные растения намного проще. В прохладную погоду специалист рекомендовал не открывать парник на ночь и избегать полива, чтобы не повышать влажность воздуха. Также важно своевременно снимать плоды, достигшие необходимого размера. При благоприятных погодных условиях в дальнейшем это позволит получить дополнительный урожай, подчеркнул Викулов.



"Существуют и другие заболевания, которые могут произойти при складывающихся погодных условиях. Например, серая гниль на землянике и малине. Лучше изолировать ягоды от влаги (подстелить что-то под кисти). Обрабатывать их не стоит, если они потребляются в свежем виде, лучше съесть меньше ягод, но качественных", – отметил он.





Владимир Викулов агроном Сейчас хорошее время для капусты (набор массы), зелени (петрушка, укроп – можно посеять до конца сентября). Редис и дайкон тоже можно успеть вырастить, также начинается сбор осенних сортов яблок и груш. Важно не опоздать и не спешить, оптимальное время для сбора на хранение – когда треть семечки начинает темнеть. Если семечки полностью белые – рано; если полностью коричневые или черные – опоздали, такие плоды хуже хранятся, и их нужно использовать в ближайшее время.

После уборки урожая и при отсутствии планов на последующие посадки осенью агроном посоветовал внести органическое удобрение на пустые грядки. Это особенно важно для средней полосы, где почвы отличаются низким содержанием гумуса.

Оптимальным выбором станут компост или перегной (не свежий навоз), их вносят из расчета 5–10 килограммов на квадратный метр. Затем почву перекапывают и оставляют на зиму в крупных комьях, что помогает уничтожить возбудителей болезней, вредителей и семена сорняков. Весной же проводят мелкую обработку грунта, после этого участок готов к новым огородным работам, заключил Викулов.

