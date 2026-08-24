Адвокат Жорин: покупатели билетов вправе вернуть деньги в случае отмены шоу Канье Уэста

Представители "Газпром Арены" заявили, что концерты американского рэпера Канье Уэста не могут состояться на их площадке. В свою очередь, организаторы шоу в РФ, агентство Say Agency, опровергли отмену выступлений. Подробности – в материале Москва 24.

Внезапная отмена

Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, запланированные на 10 и 11 октября, оказались под угрозой срыва. Переполох вызвало сообщение от представителей "Газпром Арены" – площадки, на которой должно было состояться шоу. В официальных соцсетях стадиона указано, что договор на проведение концерта Уэста не был заключен.





сообщение в социальных сетях "Газпром Арены" "Газпром Арена" никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия не подписывала. Такого договора нет. Соответственно, концерт не может состояться на нашей площадке.

При этом ранее сама площадка анонсировала в своих соцсетях грядущие шоу Канье и даже разыгрывала билеты. В итоге анонс и пост о розыгрыше оставались в соцсетях наряду с сообщением о невозможности провести концерт.

Это противоречие заметили подписчики.

"Вы ж сами анонс скидывали", "какая-то непонятная формулировка", "а ничего, что реклама двумя постами выше?", "смешно", "что за клоунство", "спасибо, шутку оценили, учитывая, что вы сами же рекламировали этот концерт", "отговорка неудачная", "расшифруйте, пожалуйста, что это значит", – недоумевали пользователи Сети.

С официального сайта арены информацию о концертах Канье удалили. Позднее в интернете также появилось сообщение из телеграм-бота "Газпром Арены": в нем представители площадки прокомментировали ситуацию в ответ на обращение пользователя.

"Да, 17 августа в официальных сетях "Газпром Арены" действительно публиковался анонс концерта и проводился розыгрыш билетов. Мы не отрицаем этого факта. Однако на данный момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев о том, на основании чего эти публикации появились. Официальная позиция площадки неизменна: договор аренды не заключен", – говорится в сообщении.

Представители также отметили, что все вопросы по билетам и статусу мероприятия нужно направлять в адрес агентства-организатора.

В свою очередь организатор выступлений рэпера в России, концертное агентство Say Agency новость об отмене не подтвердил. По словам гендиректора Анны Субчевой, площадка не уведомила их о невозможности проведения концерта.

"Мы пытаемся связаться с площадкой, чтобы узнать причину появления поста и решить возникший вопрос", – заявили в организации.

В беседе с РБК Субчева добавила, что никаких разногласий с площадкой не было. К тому же за 30 дней до проведения мероприятия "Газпром Арена" должна была согласовать все с властями.





Анна Субчева гендиректор концертного агентства Say Agency Мы официально, по официальному письму, вышли в анонс и в продажу вместе с площадкой. Площадка также анонсировала данное мероприятие, разыгрывала билеты на данное мероприятие. <...> Далее нам был выслан договор аренды, который мы должны подписать до 27 августа. Других никаких у нас не было с ними разногласий и так далее. Согласования все делаются за 30 дней до мероприятия. И большую часть согласований площадка делает самостоятельно.

Инсайдеры "Фонтанки" заявили, что шоу американского рэпера не было согласовано во всех необходимых инстанциях, поэтому его отменили после некоего звонка. Другой собеседник издания подчеркнул, что объявление о концерте было сделано преждевременно.

"Хотели позже объявлять, когда будут соблюдены все формальности", – добавил он.

При этом на официальном сайте Канье приезд в Петербург все еще анонсируется, плюс ему уже должны были заплатить за концерты: гонорар рэпера предварительно составил более 1,5 миллиарда рублей.

К ситуации подключился московский стадион "Лужники": представители площадки заявили о готовности рассмотреть предложение о выступлении Канье. Однако на этот вариант может не согласиться сам рэпер: его команда ранее настояла именно на закрытой сцене из-за неблагоприятного прогноза погоды – низких температур и возможных осадков в это время года.

"Должна быть возвращена полная стоимость"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Отдельный вопрос встал по поводу возврата билетов. Они поступили в продажу почти сразу после анонса 17 августа и реализовывались по цене от 9 до 160 тысяч рублей. Самые дешевые были раскуплены в течение часа. После информации о возможной отмене концерта покупатели озаботились возможностью возврата и столкнулись с проблемами: на сайте данное действие было недоступно.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с РИА Новости рассказал, что при официальной отмене или переносе концерта покупатель вправе требовать возврат денег за билет в полном объеме.





Сергей Жорин адвокат Это прямо предусмотрено статьей 52.1 Основ законодательства Российской Федерации о культуре. Та же норма распространяется и на перенос мероприятия. В случае отмены, замены либо переноса зрелищного мероприятия посетителю по его инициативе должна быть возвращена полная стоимость билета организацией исполнительских искусств.

Кроме того, адвокат добавил, что при наличии оснований можно потребовать возмещения сопутствующих убытков, если они подтверждены документами: например, расходов на дорогу и размещение.

Что касается невозвратных (акционных) билетов, то в этом случае действительно есть дополнительные ограничения, но они работают только в случаях, если покупатель сам передумал идти на концерт или у него изменились планы, отметил адвокат Сергей Учитель в разговоре с РБК. В таком случае сдать невозвратный билет нельзя, однако если речь идет об изменениях по инициативе организаторов, то он все равно подлежит возврату.

"Аргумент "планы поменялись" для этих билетов, скорее всего, не сработает. Но отмена, замена или перенос концерта снимают эту невозвратность", – пояснил эксперт.

В свою очередь Жорин посоветовал не торопиться и дождаться окончательного заявления об отмене концерта или его переносе и тогда начать действовать. Покупателям стоит сохранить электронный документ, чек и номер заказа. За возвратом нужно обращаться к организатору или билетному оператору. В случае переноса шоу на другую дату зритель также имеет право потребовать возврата денег за билет, заключил он.

"Психически больной человек!"

Фото: AP Photo/Invision/Richard Shotwell

Концерты Канье в Санкт-Петербурге были анонсированы 17 августа. Новость вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Представители шоу-бизнеса в основном благосклонно отреагировали, отметив, что приезд мировой звезды станет знаковым для музыкальной индустрии страны. В частности, продюсер Иосиф Пригожин предположил, что если бы рэпер немного проникся творчеством группы "Ласковый май", то его шоу стало бы незабываемым для российского зрителя.

"И снова седая ночь" – это был бы невероятный разрыв, прямо круто. Если бы я был его менеджером, я бы ему посоветовал сделать голограмму Шатунова, взять за основу то, что сделали "Ласковый май", и засадить между глаз всем", – отметил он.

Однако немало публичных людей выступили с критикой грядущих шоу. В частности, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил в своих соцсетях, что подготовит обращение в компетентные органы и министерство культуры с требованием отменить шоу Уэста в России.





Виталий Бородин глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Я считаю, что этот концерт аморален, недопустим и является плевком в наше общество! <...> У этого гражданина максимально дрянная репутация на самом Западе. Он штампует дикие антисемитские заявления, а его жена постоянно ходит везде абсолютно голая. <...> Ценности Запада пусть остаются на Западе.

Такая резкая реакция вызвана скандальными антисемитскими высказываниями рэпера, которые он позволил себе в постах в личном блоге в феврале 2025-го. Несмотря на то что музыкант впоследствии неоднократно извинился, ряд стран не поверили в его искренность, и мировой тур Канье в поддержку 12-й студийной пластинки Bully оказался частично сорван. Его выступления отменили во Франции, Швейцарии, Италии и Чехии, а также в Великобритании и Польше. Кроме того, две последние страны и вовсе запретили Уэсту въезд.

При этом блогер Айза-Лилуна Ай напомнила в своих соцсетях, что у Канье есть диагностированные ментальные и нейроотличительные особенности, поэтому нет смысла постоянно осуждать его за сказанное. В частности, рэпер заявлял, что у него было обнаружено биполярное расстройство, аутизм, а также он перенес черепно-мозговую травму.

"Канье – психически больной человек! Диагностированный! И его идиотские высказывания были в стадии гипермании! Мне вообще глубоко п***, что он там в своей шизе говорил, потому что я считаю его лучшим артистом всех времен!" – эмоционально высказалась Айза.

По мнению блогера, концерт и музыка Уэста могли бы сблизить тысячи людей в нашей стране.