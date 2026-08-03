Билан заявил об уникальности своего сольного шоу в ответ на критику от зрителей в Москве

Дима Билан вышел на связь после критики его сольного шоу в столице: часть зрителей пожаловалась в соцсетях на плохой обзор из фан-зоны, билеты куда стоили несколько тысяч рублей. Подробности – в материале Москвы 24.

"Похороны всей фан-зоны"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/bilanofficial

Сольное шоу Димы Билана "Твой № 1" состоялось на площадке "ВТБ Арена" 31 июля. Все билеты на концерт были распроданы, сообщил сам музыкант в своих соцсетях. Выступление сочетало спецэффекты, световые инсталляции, воздушные трюки, пиротехнику, цифровые технологии. На сцене также появились специальные гости – певицы Anna Asti, Мари Краймбрери и Seville.

Одними из самых обсуждаемых моментов шоу стало появление гигантской инсталляции в виде бабочки, которая парила над сценой и зрительным залом, перформанс с огнем, а также уже ставшие фирменными полеты Билана над поклонниками. К слову, незадолго до начала сложные трюки да и само выступление оказались под угрозой из-за того, что Билан вывихнул колено: хирург срочно оказал певцу помощь прямо в гримерке.



Дима Билан собрал более 20 тысяч человек на концерте в Москве

Однако все это не спасло звезду от негативных отзывов, которые появились после концерта в Сети. Некоторые пользователи, в основном купившие билеты в фан-зону, были разочарованы: обзору помешала установленная вместо обычной сцены высокая шестиметровая платформа, из-за которой часть зрителей попросту не увидела певца. К слову, стоимость билетов в эту зону достигала 6,5 тысячи рублей.

"Многие из нас до последнего надеялись, что эти стены разъедутся, когда начнется концерт, и мы увидим обычную сцену, а не гору Эльбрус, на которую надо забраться. Но чуда не случилось. Это реально оказалась просто сцена. Высотой с панельный дом", "такая сцена – это похороны всей фан-зоны. Ладно, трибуны еще видели, хотя звук был на три из пяти", "а можно еще выше сделать сцену, чтобы вообще ничего не видеть?", "всем, кто брал билеты в фан-зону, стоило бы вернуть деньги либо подарить билеты на следующий, грамотно организованный", "не понимаю, зачем я заплатила, чтобы с экрана смотреть концерт? Дома было бы комфортнее", – возмущались зрители.

Одновременно с этим в Сети достаточно и восторженных отзывов поклонников, которые отметили масштаб шоу.

"Дима, это мировой уровень! У нас были билеты в фан-зону, и мы наслаждались каждой секундой", "я кайфанула по полной", "я еще ни разу от начала до конца концерта не плакала. От радости, от счастья, что прилетела издалека, от того, что я вижу этот концерт своими глазами, легенду нашего времени!", "у нас остались невероятные эмоции", – написали другие пользователи.

"Именно так и рождается новое"

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

В свою очередь, сам Дима Билан отметил в личном блоге, что это был "первый в своем роде инновационный концерт такого масштаба", а у каждого нового формата есть свои особенности.





Дима Билан певец, заслуженный артист РФ Подобного опыта еще не было ни у нас, ни, пожалуй, вообще в индустрии. <...> Сложные технологичные решения, особенно реализованные впервые, не всегда сразу работают идеально и подразумевают определенные риски. Но именно так и рождается новое: через смелость, опыт, поиск и постоянное развитие.

При этом исполнитель подчеркнул, что принял к сведению критические отзывы и вместе с командой найдет пути для устранения проблем.

"Мы обязательно внимательно разберем все моменты и найдем решение, которое удовлетворит каждого и позволит сохранить масштаб и инновационность шоу, но при этом обеспечит хороший обзор для всех зон", – добавил Дима.

Певец отметил, что серьезно относится к своей профессии и никогда не позволяет себе халтуры на шоу, поэтому и критику он воспринял со всем вниманием.





Дима Билан певец, заслуженный артист РФ Я никогда не выхожу на сцену вполсилы, проживаю каждое произведение, каждую секунду шоу и всегда хочу дать вам максимум. И если какой-то элемент не сработал так, как был задуман, поверьте, я переживаю это не меньше вас. Для меня принципиально важно признать, что впечатление каждого зрителя должно быть полноценным, независимо от того, в какой части площадки он находился.

Билан подчеркнул, что, несмотря на негативные моменты, зрители его шоу стали "частью большого эксперимента и по-настоящему вершили историю".

Продюсер Яна Рудковская добавила в своих соцсетях, что шоу певца – это "космический продукт для российской индустрии".





Яна Рудковская продюсер Я скажу как человек, который видел много шоу по всему миру: такого уровня артист существует в единственном экземпляре, это даже не The Weeknd, не Канье, не Тейлор Свифт, не Тимберлейк. Такого не бывает, а Дима показал! По уровню шоу, по уровню артиста – это лучшее! Это соединение технологий с искусством!

Исполнителя также поддержала коллега Алсу. В интервью телеграм-каналу "Звездач" певица отметила, что не смогла пропустить шоу и получила массу положительных эмоций.

"Я не знаю, как он это делает. Для меня один небольшой концерт – это большой стресс. Это мировой уровень!" – восхитилась она.

Певица добавила, что около полугода назад тоже была на концерте Билана, однако новое шоу оказалось совершенно другим, с новым контентом и свежими аранжировками.