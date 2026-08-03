Пострадавшие при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке получили минно-взрывные травмы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минно-взрывные травмы стали основным характером повреждений у пострадавших при атаке беспилотников в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края. Об этом сообщил главврач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков на видеозаписи, опубликованной в канале мэра города Алексея Богодистова в MAX.

По словам Ермакова, степень тяжести пострадавших разная, есть и тяжелые случаи.

Он рассказал, что в городской больнице Геленджика помощь получают 18 пациентов, включая троих несовершеннолетних. Они находятся в травматологическом и хирургическом отделениях.

Как уточнил главврач, одного ребенка готовят к эвакуации в детскую краевую больницу Краснодара. Часть остальных пациентов также перевезут в краевые медучреждения.

Обломки украинского БПЛА упали в Архипо-Осиповке утром 3 августа. По информации местных властей, атака была нацелена на гражданские объекты.

В результате ЧП погибли семь человек, включая троих детей. Травмы различной степени тяжести получили 40 человек, 21 из них госпитализировали, еще 19 получили необходимую помощь амбулаторно.

После атаки в Геленджике заработала горячая линия. Родственники тех, кто отдыхал в Архипо-Осиповке и все еще не вышел на связь, могут позвонить и уточнить информацию.

