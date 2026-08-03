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03 августа, 19:05

Город

В Можайском районе обсудили проект благоустройства долины реки Сетунь

Фото: Ольга Нуромская

Жители Можайского района Москвы предложили благоустроить 36 гектаров природного заказника "Долина реки Сетунь" – участок от Верейской улицы до Аминьевского шоссе. Рабочую концепцию проекта обсудили на встрече, организованной управой района при участии депутата Госдумы Евгения Попова.

С 3 августа по 6 сентября на территории заказника будут дежурить активисты: жители смогут ознакомиться с проектом, задать вопросы и поставить подпись в его поддержку. Если инициатива получит одобрение, ее направят на рассмотрение городских ведомств.

Концепция благоустройства предполагает создание пешеходной, игровой и спортивной инфраструктуры. Планируется, что обустроят современные пешеходные маршруты с площадками тихого отдыха, парковой мебелью и уличным освещением. У пруда сделают деревянный настил, создадут пляжные зоны с шезлонгами, появятся беседки и цветники из многолетних растений. На обновленной детской площадке установят игровые комплексы, качели, карусели и песочницу, в спортивной зоне – брусья и турники.

"В долине Сетуни богатая природа в шаговой доступности от жилых кварталов. Работа по благоустройству будет проходить с учетом бережного отношения к природному ландшафту. У Москвы накоплен значительный опыт такой работы: с 2011 года в городе привели в порядок более 1 190 парков общей площадью свыше 24 тысяч гектаров. Участие жителей в выборе проектов благоустройства уже стало традиционной городской практикой. Один из столичных инструментов – портал "Активный гражданин". Сегодня платформа объединяет более 7,3 миллиона участников, за время его работы проведено свыше 7,7 тысячи опросов. Ежемесячно по итогам голосований реализуется от 30 до 40 решений. Москвичи определяют, как должны развиваться общественные пространства и районные объекты, а также сами предлагают инициативы. Именно от жителей поступило предложение о благоустройстве долины Сетуни. Окончательное решение также будет принято с их участием. С 3 августа москвичи смогут ознакомиться с визуализацией, задать вопросы и поддержать реализацию проекта", – сказал Попов.

Природный заказник "Долина реки Сетунь" создан в 1998 году и остается крупнейшим природным заказником Москвы. Его площадь составляет около 700 гектаров. Территория вытянута вдоль русла Сетуни. Здесь сохранились естественные берега, пойменные и лесные ландшафты, встречаются редкие виды растений и птиц, а в границах заказника расположен памятник природы "Матвеевский лес".

У Москвы есть опыт бережного обустройства именно речных пойм – территорий с похожим природным режимом. В последние годы такие проекты реализовали в пойме реки Жужи в Нагатине-Садовниках, в поймах Шмелевки и Кузнецовки в Орехове-Борисове Южном и Зябликове, а также в поймах Яузы и Чермянки. Подход в них общий: пешеходные маршруты и настилы прокладывают по уже сложившимся тропам, а естественные берега, луга и лесные участки сохраняют в неприкосновенности.

Ранее стало известно, что в Москве в 2026 году проведут реабилитацию 13 прудов. В частности, в список входят Егерский, расположенный в ВАО, Мичуринский и Большой Мещерский, находящиеся в ЗАО, Большой Молжаниновский в САО, Тереховский в СЗАО, Братеевский пруд-регулятор в ЮАО и другие. Необходимость работ объясняется важностью водоемов для городской среды.

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