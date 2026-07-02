На набережной Ивановского пруда в Коммунарке появятся качели и птичий сад

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок набережной Ивановского пруда в Коммунарке будет благоустроен, здесь установят качели и птичий сад. Об этом рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, город уделяет особое внимание развитию современных общественных пространств. Под благоустройство набережной отведут более 29 тысяч квадратных метров. Помимо экологичного птичьего сада с домиками, здесь оборудуют специальную площадку для выгула собак.

"Это повысит качество городской среды в НАО и позволит обеспечить жителей Коммунарки комфортным и общедоступным местом для отдыха всей семьей рядом с домом. Осенью застройщик уже планирует приступить к благоустройству", – отметил Ефимов.

Кроме того, в верхней части набережной появятся клены, липы, сосны и черемуха, а в нижней – ивы, дубы и рябины, девичий виноград. Пространство разделят на несколько уровней. В частности, вверху оборудуют места для отдыха с беседками, площадки для игр и спорта, а также уникальный павильон в виде кувшинки.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что на среднем уровне сделают прогулочный променад, а внизу расположится сама набережная с зоной для отдыха площадью около 400 квадратных метров. Будет создана безбарьерная среда для комфортного и безопасного перемещения маломобильных граждан.

Ранее стало известно, что новое общественное пространство появится в историческом здании веерного депо на Комсомольской площади в Москве. Проект осуществляется вместе с РЖД, так как депо относится к железнодорожной инфраструктуре. Здесь можно будет организовывать камерные тематические выставки и крупные отраслевые экспозиции. Во внутреннем дворе будут проводиться сезонные мероприятия.