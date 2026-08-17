На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана

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Извержение Ключевского вулкана началось на Камчатке. Ученые повысили код авиационной опасности с зеленого до желтого, сообщает региональная группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

По данным специалистов, извержение носит умеренный характер, пепловое облако не зафиксировано. Вместе с тем данная активность может представлять опасность для низколетящих воздушных судов, добавили ученые.

Ранее извержение вулкана Фуэго в Гватемале привело к падению пепла, затронувшему более 29 тысяч человек. Красный уровень опасности был объявлен в трех департаментах страны. Местные власти эвакуировали людей из восьми населенных пунктов.

В середине июля пепловый выброс на высоту около 10,5 километра был зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке. После достижения максимального уровня облако пепла распространилось на 145 километров к востоку – юго-востоку.