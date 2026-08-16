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16 августа, 20:35

Транспорт

Эскалатор на станции "Киевская" столичного метро закроют на ремонт с 17 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эскалатор на станции "Киевская" Кольцевой линии метро закроют на ремонт с 17 по 25 августа 2026 года. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Речь идет об эскалаторе, который находится на выходе со станции №1–4. Узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте метрополитена.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года грузовые испытания в Московском метрополитене прошли на 41 эскалаторе, а до конца декабря проверки проведут еще на 44 таких объектах.

В рабочие дни в метро совершают около 8 миллионов поездок. Проведение работ необходимо для обеспечения безопасности пассажиров. Во время испытаний специалисты имитируют условия максимальной загрузки эскалатора.

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