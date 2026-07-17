На Ленинградском вокзале установили более 250 цифровых элементов навигации

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На Ленинградском вокзале после реконструкции установили более 250 информационных носителей. Впервые для железнодорожного вокзала внедрили цифровую навигацию, интегрированную в единую систему Московского транспорта. Об этом сообщил в МАХ столичный Дептранс.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов добавил, что система навигации работает на всех пяти этажах здания, а также на приветственных указателях на привокзальной площади.

Для пассажиров предусмотрели отдельные цвета маршрутов: синий – для поездов дальнего следования, оранжевый – для пригородных направлений. Кроме того, впервые для российского вокзала ввели нумерацию выходов в город.

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На вокзале также запустили динамическое расписание, полностью интегрированное с системами РЖД. В нем отображаются статус рейса и тип ближайшего поезда, например "Сапсан" или "Ласточка".

Для новых сервисов разработали специальные пиктограммы, в том числе для зала ожидания пассажиров с домашними животными. Все текстовые блоки выполнены фирменным шрифтом Московского транспорта.

Цифровыми сделали и элементы информирования – экраны с полезной информацией и вывески. Такой подход позволяет поддерживать единый дизайн-код и снижать информационный шум. При необходимости содержимое указателей можно обновить менее чем за минуту.

"Специалисты проложили маршруты к 39 точкам притяжения внутри вокзала и за его пределами", – отметил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в этом году в московском транспорте установят еще 160 элементов цифровой навигации, общее число которых превысит 500 указателей. К 2030 году более 30% всех указателей в транспорте города станут цифровыми. Технология позволяет обновлять данные удаленно меньше чем за минуту, хотя ранее на это уходило до двух недель, и управлять пассажиропотоками.