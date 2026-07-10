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10 июля, 11:40

Транспорт

Более 500 цифровых указателей будет представлено в транспорте столицы до конца года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В текущем году в московском транспорте установят еще 160 элементов инновационной навигации, их общее количество превысит 500 цифровых указателей, сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Москва – лидер в мире по масштабу внедрения цифровой навигации в транспорте. Только за прошлый год число таких элементов выросло более чем в два раза. Сейчас они есть на Большой кольцевой и Троицкой линиях, а также на Ленинградском вокзале", – сказал заместитель мэра.

По его словам, до 2030 года уже свыше 30% всех указателей в транспорте города будут цифровыми. В этом году 160 новых навигационных элементов появятся на станциях "Звенигородская", "Бульвар Генерала Карбышева", "Народное Ополчение", "Шелепиха" и "Деловой центр" Рублево-Архангельской линии.

При этом в 2026 году такая навигация появилась на Ленинградском вокзале, благодаря чему он стал первым "цифровым" железнодорожным вокзалом в стране. Тогда на транспортном объекте установили 125 инновационных указателей и еще 95 цифровых элементов информирования пассажиров.

Эта технология позволяет выводить на экран актуальную информацию о поездке для пассажиров той или иной станции. Также она позволяет выбирать наиболее свободные маршруты и управлять потоками пассажиров.

Кроме того, это повысило оперативность информации – актуализировать данные можно удаленно менее чем за минуту. Раньше на обновление навигации уходило от 2 дней до 2 недель. Также специалистам доступна функция отложенной загрузки информации, чтобы пассажиры были в курсе актуальных сведений без использования временных вспомогательных материалов.

Ранее сообщалось, что Ленинградский вокзал полностью интегрирован в единую систему московского транспорта. Вокзал стал продолжением привычной городской среды: теперь здесь понятная навигация, единый дизайн-код, сервисы помощи и сотрудники, к которым можно обратиться за поддержкой.

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