Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 12:31

Культура

Музей в Нидерландах в память о художнике покрыл пол более 350 кг арахисовой пасты

Фото: legion-media.com/SEM VAN DER WAL

Свыше 350 килограммов арахисовой пасты оказались на полу музея в Нидерландах. Таким образом там почтили память художника-концептуалиста Виме Т. Шипперса, который умер в июне на 84-м году жизни. Об этом со ссылкой на AP News сообщает News.ru.

Шипперс впервые сделал инсталляцию "Пол из арахисового масла" или "Пиндакаасфлоер" в 1969 году. Сейчас ее покажут в филиале Музея Бойманса – ван Бенингена в Роттердаме.

Художник создавал произведения, которые бросали вызов традиционным представлениям о смысле искусства. Перед смертью он обсуждал с музеем план воссоздания его работы. Шиперс оставил инструкцию, согласно которой арахисовую пасту нужно наносить
"как можно более ровно и скучно". Гостям выставки запрещено лежать или стоять на покрытии.

Два сотрудника учреждения несколько дней выкладывали арахисовую пасту на пол. Для этого им понадобились шпатели. Всего на инсталляцию ушло 40 ведер продукта. Позже перед входом в музей появилась табличка с предупреждением для аллергиков.

Ранее уличный художник Бэнкси подтвердил, что установленная на улице Лондона статуя принадлежит ему. Речь идет о скульптуре с лицом, которое закрыто флагом. Она появилась в британской столице в мае.

Читайте также


культураза рубежом

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика