В АКОРТ сообщили о снижении цен на овощи из "борщевого набора"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Овощи "борщевого набора" в крупных российских сетях в июне 2026 года суммарно подешевели в среднем на 27,9% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

В целом стоимость товаров "первой цены" упала на 11,1%, а в годовом выражении это коснулось 18 из 25 социальных категорий продуктов. Наиболее заметно это сказалось именно на овощах борщевого набора.

Отдельно стоимость свеклы за год упала на 39,5%, картофеля – на 37,1%, моркови – на 25,2%, белокочанной капусты – на 18,7%, а лука – на 12,8%. В это же время на свыше 31% снизилась цена риса, на более 24% – сливочного масла, на почти 23% – свинины, на 19,2% – черного чая и на 12,4% – пшеничной муки.

В АКОРТ рассказали также об удешевлении сезонных яблок и подсолнечного масла на 8%, вермишели – на 7,6%, поваренной соли – на 6,7%, гречневой крупы – на 2,5%, баранины – на 2,4%, молока – на 1,8% и пшена – на 0,37%.

Ранее стало известно, что цены на молочные продукты также снизились в торговых сетях России. За год сливочное масло упало в стоимости до 667 рублей за килограмм, а молоко – до 65 рублей за литр. При этом минимальная цена на молоко снизилась на 5,2%. Эксперты связали это с увеличением производства молочной продукции.

