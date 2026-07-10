Более 260 тонн одежды и обуви сдали москвичи через сервис "Вывоз ненужных вещей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи за все время работы сервиса "Вывоз ненужных вещей" сдали на переработку более 260 тонн одежды, обуви и предметов галантереи, передает портал мэра и правительства столицы.

"Особенно активно сервисом пользуются в периоды межсезонья, когда горожане перебирают гардероб. Чаще всего сдают женскую и детскую одежду. Этой весной один из пользователей сервиса установил рекорд: он избавился сразу от 1,2 тонны вещей объемом около 10 двухсотлитровых мешков", – говорится в сообщении.

При помощи сервиса можно избавиться от ненужных вещей, которые еще пригодны для повторного использования. "Вывоз ненужных вещей" позволяет отправлять предметы гардероба не на свалки, а на специальные склады для сортировки, дезинфекции и передачи на социальные площадки.



По данным департамента информационных технологий, сервис доступен всем совершеннолетним москвичам со стандартной или полной учетной записью на mos.ru. Сначала нужно оставить заявку на портале либо в мобильных приложениях "Электронный дом" и "Моя Москва".

В заявке стоит указать объект "Одежда", добавить свой адрес и дату с временем приезда специалистов. Оператор перезвонит для уточнения деталей и подтверждения заявки. Специалисты заберут вещи и отправят их на склад, где отсортируют и обработают при помощи специальных ламп.

Минимальный объем вещей, необходимый для оформления заявки, – четыре большие сумки или коробки либо восемь стандартных пакетов. Одежду и обувь следует заранее подготовить к перевозке: постирать, высушить и убедиться в отсутствии повреждений и посторонних запахов.

При этом одежду, обувь и аксессуары можно отнести самому в пункты приема проекта "Экоточки Москвы". Их число достигло 860 по всей Москве. Причем в свыше 400 точках принимают одежду, обувь и аксессуары.

Вещи в хорошем состоянии отправляются на благотворительность, а остальные уходят на переработку. Из полученного сырья изготавливают волокно для матрасов, одеял и подушек, спортинвентарь, строительный утеплитель, ветошь и многое другое.

Ранее стало известно, что сервис "Вывоз ненужных вещей" помогает жителям столицы избавиться от старой бытовой техники и электроники экологичным способом. На переработку принимают холодильники, стиральные и посудомоечные машины, плиты, телевизоры, пылесосы, кондиционеры, компьютеры, ноутбуки и другую технику. С октября 2021 года москвичи передали через сервис около 100 тысяч единиц крупногабаритной техники.

