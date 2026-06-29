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Новости

29 июня, 20:12

Город

В сервисе "Вывоз ненужных вещей" рассказали, что москвичи отдают на переработку

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Москвичи чаще всего отдают на переработку холодильники. За все время работы сервиса "Вывоз ненужных вещей" горожане сдали более 2 тысяч штук техники этого вида, сообщил портал мэра и правительства столицы.

На втором месте по популярности идут стиральные машины (1,9 тысячи) и матрасы (850 штук). Также москвичи могут сдать на переработку мебель, ванны, двери, крупную и мелкую бытовую технику, автомобили и мотоциклы. Всего за время работы сервиса вес вывезенных вещей составил около 3,6 тысячи тонн. В это же время ни одну из утилизированных вещей не отправили на полигон захоронения отходов.

Самостоятельный вывоз крупных предметов до специального пункта приема или бункера требует времени и физических затрат, а оставлять вещи у обычной мусорной площадки запрещено. Поэтому сервис "Вывоз ненужных вещей" помогает гражданам заботиться об экологии без лишних сложностей.

Сначала такие предметы направляют на сортировочные предприятия, где вещи разбирают. Из матрасов извлекают наполнитель, который измельчают и отправляют на санитарную обработку. Полученный материал используется повторно в новых матрасах. Извлеченный из стиральных машин и холодильников алюминий направляют на переплавку, а затем используют для создания строительных конструкций и деталей авто.

Пластик, в свою очередь, превращают в гранулы и также повторно используют в производстве садовой мебели, одежды и упаковки. Из старой резины же получается крошка для покрытия детских и спортивных площадок. В это же время тяжелые металлы, включая ртуть, фреоны и другие хладагенты, безопасно утилизируют.

Для передачи вещей на переработку нужно оставить соответствующую заявку на сервисе mos.ru. Для этого нужно быть старше 18 лет и иметь стандартную или полную учетную запись. В заявке нужно указать объекты, их количество, свой адрес, дату и время визита специалистов.

После этого нужно дождаться звонка оператора для подтверждения вывоза и уточнения деталей. Если заявка оформлена до 18:00 и имеются свободные специалисты, услуга может быть оказана в тот же день. Специалисты заберут вещи из квартиры, спустят их даже при отсутствии лифта в доме и отвезут в пункты утилизации и переработки.

Некоторую технику нужно предварительно демонтировать перед вызовом специалистов. При этом для отправки на утилизацию авто или мотоцикла нужно будет также предъявить необходимые документы.

Кроме того, участники программы лояльности "Миллион призов" могут использовать накопленные городские баллы для получения на сайте специального промокода, а затем применить его при оформлении заявки на вывоз. Передать вещи на повторное использование или переработку также можно с помощью проекта "Экоточки Москвы".

Ранее в московском экоцентре регионального оператора АО "Экотехпром" стартовал прием ртутных градусников на переработку. Экоцентр принимает не только различные виды вторсырья, но и отдельные категории опасных отходов. Ртутные термометры можно сдавать без предварительного согласования в часы работы организации.

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