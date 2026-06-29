Июльский концерт Николая Носкова в Москве отменен из-за состояния здоровья артиста

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Концерт заслуженного артиста России Николая Носкова, который должен был состояться 1 июля в Зеленом Театре ВДНХ, отменен из-за его состояния здоровья. Информация об этом появилась в телеграм-канале певца.

"Мы вместе с вами очень ждали это событие и знаем, как вы хотели услышать любимого артиста. <...> Сейчас Николаю важно поберечь свое здоровье", – указано в сообщении.

Для того чтобы вернуть билеты, необходимо обратиться к оператору, у которого они были приобретены.

Ранее стало известно, что американский рэпер Газзи Гарсия, известный как Lil Pump, даст в Москве большой сольный концерт. Он должен состояться 22 августа в VK Stadium. Известно, что Гарсия уже посещал Россию и сотрудничал с местными музыкантами.

