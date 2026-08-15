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15 августа, 03:59

Общество

Минздрав начнет поставки новых вакцин от гриппа в регионы в конце августа

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Минздрав России завершает подготовку новых вакцин для профилактики гриппа. Препараты начнут поставлять в регионы страны в конце августа, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"В настоящее время заканчиваются производственные циклы по выпуску вакцинных препаратов. Начало поставок гриппозных вакцин в регионы запланировано на конец августа", – приводит РИА Новости слова Кузнецова.

Он уточнил, что производство препаратов стартовало в марте, сразу после того, как ВОЗ объявила рекомендации по штаммовому составу вакцин на новый эпидсезон.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал ввести утренние фильтры с измерением температуры в каждой школе для профилактики ОРВИ и гриппа. Эксперт также добавил, что родителям стоит следить за питанием и режимом сна школьников.

Специалисты полагают, что в ближайшем эпидсезоне в Россию также могут прийти гонконгский и свиной грипп. Состав вакцин был полностью обновлен – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала заменить все три штамма.

Москвичей предупредили о возможной вспышке гонконгского и свиного гриппа

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