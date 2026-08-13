Онищенко призвал ввести в школах утренние фильтры для профилактики ОРВИ

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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что утренние фильтры с измерением температуры необходимо ввести в каждой школе для профилактики ОРВИ и гриппа.

"Идеально было бы, если бы мы во всех школах ввели так называемый утренний фильтр, сегодня технические возможности для этого есть", – цитирует Онищенко РИА Новости.

По его словам, на входе в школу необходимо установить специальные приборы для измерения температуры. Если у ребенка она повышена, медики определят, есть ли у него проявление респираторного заболевания.

Онищенко также добавил, что родителям стоит следить за питанием и режимом сна школьников.

Как ранее рассказала невролог Екатерина Демьяновская, чем ребенок младше, тем больше времени требуется ему для восстановления. Например, детям 3–5 лет обычно требуется 10–13 часов сна в сутки, а подросткам 13–18 лет – 8–10 часов. При этом дневной сон дошкольника может быть включен в норму.

