13 августа, 12:08Общество
Онищенко призвал ввести в школах утренние фильтры для профилактики ОРВИ
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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что утренние фильтры с измерением температуры необходимо ввести в каждой школе для профилактики ОРВИ и гриппа.
"Идеально было бы, если бы мы во всех школах ввели так называемый утренний фильтр, сегодня технические возможности для этого есть", – цитирует Онищенко РИА Новости.
По его словам, на входе в школу необходимо установить специальные приборы для измерения температуры. Если у ребенка она повышена, медики определят, есть ли у него проявление респираторного заболевания.
Онищенко также добавил, что родителям стоит следить за питанием и режимом сна школьников.
Как ранее рассказала невролог Екатерина Демьяновская, чем ребенок младше, тем больше времени требуется ему для восстановления. Например, детям 3–5 лет обычно требуется 10–13 часов сна в сутки, а подросткам 13–18 лет – 8–10 часов. При этом дневной сон дошкольника может быть включен в норму.
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